Дзецински тидзень и у Коцуре

КОЦУР – У ОШ „Братство єдинство“ и дзецинскей заградки „Герлїчка“ у Коцуре нєшка, 2. октобра, тиж почина Дзецински тидзень, у хторим за дзеци и школярох плановани числени активносци. Дзецински тидзень тирва по 8. октобер.

У Школи у Дзецинским тижню предвидзени рижни активносци и змисти за школярох нїзших и висших класох ОШ, а подобно будзе и у „Герлїчки”, дзе програми обдумани и прилагодзени шицким воспитним ґрупом.

Мото тогорочного Дзенского тижня „Будуйме мости медзи ґенерациями – за радосц каждого дзецка“, та попри преглїбйованя теми о дзецинских правох, у Школи буду рижни роботнї, квизи, дружтвени бависка и спортски змаганя.

За дзеци у „Герлїчки” воспитачки обдумали активносци прилагодзени возросту дзецох у цалодньових и полдньових воспитних ґрупох, та будзе отримани маскенбал, рижни креативни роботнї, буду музични и спортски бависка.