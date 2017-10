Нєшка почина Дзецински тидзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од нєшка, та по 8. октобер, як и у цалей Сербиї, и у рускокерестурских образовних установох почина Дзецински тидзень, хтори ше традицийно отримує перши тидзень у октобру, а того року з мотом „Будуйме мости медзи ґенерациями – за радосц каждого дзецка”.

У Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” през цали тидзень обдумани рижни активносци, специфични за возрост школярох.

У нїзших класох основней школи интересантни будзе квиз „Забавна математика”, у висших класох плановани рижни дружтвени бависка, медзи нїма и шах, за штредньошколцох будзе и мотивацийна роботня о даваню креви, а школяре з интернату нащивя Водицу.

Дзецински тидзень будзе означени и у месним Оддзелєню дзецинскей заградки „Цицибан” дзе за дзеци у шицких возросних групох, од обданїщових по предшколски, виховательки обдумали рижни змисти.

Оводарци буду мац диско, театралну представу, подобово активносци и спортски дзень, а плановане же би шицки дзеци у тим тижню були вєдно, цо поручує и мото тогорочного Дзецинского тижня.