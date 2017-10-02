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У Коцуре отримана Подобова колония „Одняте од забуца“

автор злк 2. октобер 2017

КОЦУР – Всоботу, 30. септембра, у лєтнєй учальнї ОШ Братство єдинство у Коцуре отримана 14. Подобова колония Месного одбору Рускей матки, з тему Одняте од забуца, понеже коцурски Етноклуб Одняте од забуца того року слави 10 роки постояня.

У приємней атмосфери на отвореним просторе робели 28 уметнїки з наших местох. Попри нїх, на Колониї творели и школяре и члени Подобовей секциї Здруженя младих КУМ, котрим у мальованю помагали наставнїца у Школи Марияна Петричевич и Александра Самочета и Єлена Дудаш, котри у „КУМ”-у водза Подобову секцию.

Подобово роботи з Колониї буду виложени на вистави под час тогорочней Културней манифестациї Костельникова єшень.

Подобову колонию нащивели и предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа и наш познати уметнїк Владо Няради, котри и участвовал на Колониї.

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