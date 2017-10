У Коцуре отримана Подобова колония „Одняте од забуца“

КОЦУР – Всоботу, 30. септембра, у лєтнєй учальнї ОШ „Братство єдинство“ у Коцуре отримана 14. Подобова колония Месного одбору Рускей матки, з тему „Одняте од забуца“, понеже коцурски Етно–клуб „Одняте од забуца“ того року слави 10 роки постояня.

У приємней атмосфери на отвореним просторе робели 28 уметнїки з наших местох. Попри нїх, на Колониї творели и школяре и члени Подобовей секциї Здруженя младих „КУМ“, котрим у мальованю помагали наставнїца у Школи Марияна Петричевич и Александра Самочета и Єлена Дудаш, котри у „КУМ”-у водза Подобову секцию.

Подобово роботи з Колониї буду виложени на вистави под час тогорочней Културней манифестациї „Костельникова єшень“.

Подобову колонию нащивели и предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа и наш познати уметнїк Владо Няради, котри и участвовал на Колониї.