Керестурци участвовали на першим Фестивалу „Богатство розличносцох”

КРАҐУЄВАЦ – Всоботу, 30. Септембра, закончени дводньови Фестивал традицийних народних танцох „Богатство розличносцох” у Краґуєвцу, на хторим участвовали и аматере рускокерестурского Дому култури.

Другого дня Фестивалу Виводзацки танєчни ансамбл Дому култури на отвореней сцени у Вельким парку виведол хореоґрафию „Ей, найкрасши венок кед у нїм барвенок”, з провадзеньом Велького народного оркестру.

Як и першого дня Фестивалу, попри Керестуцох як представительох Руснацох, всоботу наступели ище два ансамбли хтори пестую традицию и културни скарб националних меншинох у Сербиї – Мадярски културни центер „ Золтан Кодаль” з Бачкей Тополї и ансамбл бошняцкей меншини з Културно-уметнїцкого дружтва „Ґайрет” зоз Сєници, як и домашнї ансамбл орґанизатора Фестивалу – Центру за пестованє традицийней култури „Абрашевич” з Краґуєвцу, хтори пестує културу Сербох. На концу програми шицки ансамбли, як и публика, вєдно одтанцовали коло.

Пред наступом, шицки учашнїки и їх руководителє (Керестурцом Сашо Палєнаш и Мирко Преґун) мали преподаванє о поставяню хореоґрафийох, а преподавал хореоґраф Милорад Лонич з Нового Саду. Всоботу орґанизоване и туристичне обиходзенє Краґуєвцу на автобусох, а нащивели и познати Спомин-парк „Краґуєвацки октобер”.

Першого дня Фестивалу, 29. септембра, спомнути ансамбли мали концерт у Театру „Йоаким Вуїч”, а попри Виводзацкого танєчного ансамблу, спред Дому култури Руски Керестур наступела и Дзивоцка шпивацка ґрупа и Вельки народни оркестер.