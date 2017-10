Отримана друга „Акустика Рутеника”

НОВИ САД – У Руским културним центре (РКЦ) у Новим Садзе пияток, 29. сесптембра, отримани други музични вечар „Акустика Рутеника”. Програма почала на 21 годзин и мала три часци – у першей виведзени обробки познатих шпиванкох, у другей нови композициї, а у трецей було друженє учашнїкох и публики.

Акцент у першей часци бул на креативносци музичарох у обробку и акустичним виводзеню наших познатих шпиванкох, а наступели Анамария Регак и Михаил Рамач, ґрупа зложена за тоту нагоду „ТУШ ЕМ Джей” з Нового Саду (Милан Брекайло, Александар Човс Шоґи, Єлена Ґудураш и Марта Райда), солистка Александра Русковски з Руского Керестура, як и дзивоцка ґрупа з Дюрдьова, у составе Уна Молнар, Лидия Кухар, Оливера Сапаньош, Сара Ґутеша, Ана Радишич и Тамара Салаґ.

Музичаре котри нє могли особнє присц, зоз своїма нумерами на програми участвовали прейґ видео-знїмкох, та публика одпатрела и одслухала керестурски ґимназиялки Кристину Афич, Марину Роман, Йовану Ноґавица и Саню Чапко, алє и видео-знїмок нашого познатого кантавтора Сашу Палєнкаша.

У другей часци фронтмен керестурского панк рок бенду „Крейзи Казнс” Дориян Чижмар виведол єдну нову шпиванку, нєдавно обявену на Ютюбу, а свойо нови синґли представел и Михаил Рамач з Дюрдьова.

У трецей часци вечара госцох забавял Акустични дуо „Буразерс” – браца Драґан и Душан Крстич з Нового Саду, а програму водзели Лидия Костелник и Йован Живкович.

На уходзе були виложени фотоґрафиї з прешлорочней програми, фотоґрафки Андреи Новак з Коцура, а проєкт младих з Руского културного центру „Акустика Рутеника“ финансийно потримало и Роботне цело за младеж Националного совиту Руснацох.