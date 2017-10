Першняки предава по швеце

Уж даскельо роки Мирослав Сорочко, кушнїр зоз Беркасова, на сучасни способ пласує свойо продукти купцом, бо часи кед ше виробки углавним предавали по вашарох, давно прешли. Вон предава продукти прейґ интернету, углавним до иножемства.

Коло 50 одсто продукциї Беркасовчаня Мирослава Сорочка тераз то першняки зоз ґалєром и без ґалєра, потим зоз цибзаром або ґомбичками, хтори випоручує по системи Пей-Пал по цалим швеце, окрем, як у франти гвари, нє предавал до Африки.

– Мам интернет презентацию моєй продукциї на сербским язику, а тиж и на анґлийским, нємецким, русийским, французким, шпанским и италиянским язику. Вони повязани до линку, так же купец такой вибера хтори язик му одвитує. Ту ше находзи фотоґрафия продукту, основни характеристики и цена. Вец купец вибера цо сце купиц и наручує робу – потолковал нам як функционує його сучасна система тарґовини Мирослав.

Кед да податок о велькосци, наприклад, лайбика и чи сце зоз ґалєром або без, купец потим уплацує, а Сорочкови сцигує обвисценє о поконченим плаценю.

КУПЕЦ ПРОБУЄ РОБУ 15 ДНЇ

Медзитим, система плаценя така же кед купцови сцигнє роба хтору наручел, вон ма 15 днї же би одлучел чи ю затрима и чи то таке як цо вон жадал и наручел. Кед є нєзадовоьни, або пре даяку другу причину, купец може врациц робу, а йому ше вец враци пенєж.

Кед купец задовольни и затрима, наприклад, жадани и наручени брушлїк, после 15 днї Сорочко може подзвигнуц пенєж. Система такей тарґовини так обдумана же нїхто нє годзен буц спреведнути.

– Кажди купец ма можлївосц же би на интернету давал оцени, чи є задовольни зоз купену робу и тоти оцени и коментари можу опатриц и шицки други хтори нащивя мой сайт. Оцени и коментари оставаю и нє годно их посцерац, без огляду чи су позитивни, або евентуално и неґативни. Значи, продукователь вше муши тримац високи уровень квалитету и на кажди спсоб випочитовац купца, бо задовольни купец, и кед то ище особнє напише на сайту, найлєпша и найвекша реклама – наглашел Сорочко.

Вон гварел и же ше тераз першняки нє предава як дакеди. Наручую их углавним у Горватскей и вец вони по своїм смаку зошиваю мини жвераточка, перли и други апликациї, уж цо им одвитує.

Продукує Сорочко и предава и скоряни якни, гоч тиж менєй як дакеди, а глєдани и шубари и шапки. Сезона значнєйшого поглєдованя углавним почина у септембру и тирва по май.

ДОСТАЛ СТИМУЛАТИВНИ СРЕДСТВА

Того року Сорочко достал и стимулативни средства од держави за стари ремесла, точнєйше од Министерства тарґовини и туризма. Достал у першим полрочю 400 000 динари же би запошлєл ище єдного роботнїка на одредзени час.

Тиж, достал и менши суми средствох зоз Автономней покраїни Войводини за набавку репроматериялу, а о конкурсох го обвисцую зоз Општинскей управи у Шидзе хтори задлужени за привреду и сотруднїцтво зоз ремеселнїками.

НАРУЧУЮ ЗОЗ САЙТУ

Мирослав Сорочко гвари же свойо продукти предава и посила до Канади, Норвежскей, Русиї, Австралиї, Нового Зеланду и Малти. Потераз нє предавал лєм до Африки.

– Слово о правих странцох хтори на сайту опатра цо продукуєм и наручую цо им ше пачи. Можебуц на пальци єдней руки мож почитац же купци нашо людзе зоз простору бувшей Югославиї хтори жию у иножемстве – твердзи Мирослав.