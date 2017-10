БЕОҐРАД/НОВИ САД – За коло 250 000 академцох у Сербиї вчера, 2. октобра, урядово почал нови школски рок.

Нова ґенерация студентох будзе студирац по новим Законє о високим образованю, по хторим, медзи иншим, предвидзене же условиє за ранґированє за упис до идуцого студентского року на терху буджету будзе 48 боди.

За векшину студентох вчера бул перши роботни дзень, на велїх факултетох новим студентом пририхтани и шветочни дочек, а на дзепоєдних факултетох настава почала ище пред двома тижнями.