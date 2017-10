Новосадянє можу достац вакцину од ґрипи

НОВИ САД – Дом здравя Нови Сад достал 9 800 дози вакцини процив ґрипи и розподзелєл их по своїх обєктох у городзе, так же заинтересовани можу достац вакцину.

Вакцинованє ше препоручує особом старшим од шейсц мешаци з хронїчнима охоренями кардиоваскуларней системи и плюцох, особом з метаболичнима хоротами, окреме з диябетесом, з охоренями покруткох и печинки, кревовима и малиґнима хоратами и з имунодефициєнцию, рахуюци и ХИВ.

Вакцинованє ше препоручує и старшим од 65 роки, особом котри пребуваю у старецких домох, у установох социялней защити, як и занятим у истих, занятим у здравствених установох и явних службох.