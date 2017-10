У Новим Садзе отворени Центер диґиталней польопривреди

НОВИ САД – На Институту БиоСенс у Новим Садзе предсидателька Влади Сербиї Ана Брнабич вчера отворела Центер диґиталней польопривреди у Сербиї, а присутних привитал и предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович.

Премиєрка Ана Брнабич наглашела же Институт БиоСенс у Новим Садзе водзаци у Европи у виглєдованю и розвою, та же вельо розвитши держави нє маю таки центри и условия. Додала же дзекуюци Центру за диґитлну технолоґию у польопривреди, Сербия будзе єдина держава звонка ЕУ хтора годна безплатно хасновац сателитски податки.

Диґитална платформа АґроСенс розполага з основнима сервисами, безплатнима за шицких польопривреднїкох. З помоцу мобилного телефона благочасово мож достац и черац ґеоґрафски прецизни и релевантни информациї о активносцох у польопривредней родукциї, а слово о податкох з пракси: сателитске провадзенє стану шацох, локализовани метео-податки, диґитализовани податки о хемийним и механїчим составе жеми, дньовнїк активносцох на парцели, каталоґ нашеня и хемийних препаратох, каталоґ найсучаснєйших технолоґийних ришеньох за прецизну польопривреду.

– У Войводини польопривреда основа економского розвою, та з тим и тот Центер алат за порушованє економского розвою и польопривреди у цалей держави – поручел Иґор Мирович и надпомнул же нєодлуга, о даскельо мешаци, почнє вибудов будинку Институту БиоСенс у Новим Садзе.

Присутних госцох на отвераню привитал и директор Институту БиоСенс проф. др Владимир Чарноєвич, а медзи нїма були и републични министер польопривреди, водопривреди и лєсарства Бранислав Недимович, покраїнски секретаре мр Вук Радоєвич и проф. др Зоран Милошевич и ректор Универзитету у Новим Садзе Душан Николич.