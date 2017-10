Маляре з Ужгороду були госци у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пецеро Русини з Ужгороду, з України, госци у Руским Керестуре, а медзи нїма и троме маляре – академски Васил Варґа и Васил Дуб, як и Владимир Чума.

Под час нащиви през викенд и вчера маляре обиходзели Керестур, та видзене преношели на малярске платно и так настали даскельо малюнки Водици, Катедралней церкви, Замку и базену.

Орґанизатор тей нащиви Павло Чучка з Ужгороду, котри до Керестура приходзи часто, а на тот завод, як гварел за Рутенпрес, надумали зохабиц и „тварди шлїд”, та шицки малюнки останю Керестурцом.

– Єден малюнок подаруєме до ресторану Лонґов, єден на парохию, єден до Здравственей амбуланти, а наздавам ше же и за други малюнки пренайдземе одвитуюце место – гварел Чучка.

У Керестуре домашнї госцом були Елемир и Ирина Рацово, нащивели и парохию, а Керестурци їх роботу могли провадзиц на местох дзе мальовали. Вчера, остатнї дзень їх нащиви, малюнки були виложени опрез Замку.