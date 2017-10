СТАРИ ЖЕДНИК – У Старим Жеднику всоботу, 30. септембра, у 88. року живота умарла позната лїкарка Славка Войнич Тунич, родом з Руского Керестура, сообщело Дружтво Руснацох у Суботици, чий була член од його снованя.

Славка Войнич Тунич, дзивоцке Катона, народзена 18. новембра 1929. року у Руским Керестуре, дзе закончела основну школу, а потим ґимназию у Вербаше и Керестуре. Медицински факултет почала студирац у Сараєве, дзе упознала свойого мужа, др Людевита Войнич Тунича, а студиї медицини обидвойо закончели у Беоґрадзе.

Др Славка специялизовала педиятрию, супруг бул лїкар общей пракси, и после студийох обидвойо цали свой роботни вик препровадзели у Старим Жеднику, чия валалска амбуланта пре їх добру здравствену роботу теди постала позната у околїску и ширше, так же ґу дохторки Славки и єй супругови (умар 2015. року) приходзели и велї дзеци-пациєнти и старши и з наших местох, з Керестура, Коцура и других.

О тим яки вельки и моцни шлїди зохабели у Старим Жеднику, нє лєм у обласци здравства, шведочи и податок же им гражданє того места, як знак подзекованя, одлучели подзвигнуц памятнїк, писали „Суботицки новини” у октобре 2015. року.

Славка Войнич Тунич од початку була и член Дружтва Руснацох у Суботици, а похована є пондзелок, 2. октобра на теметове у Старим Жеднику. Обряд хованя предводзел рускокерестурски и суботицки парох о. Михайло Малацко.

Най єй будзе вична памят.