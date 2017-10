У Дзецинским тижню у Шидзе и по руски

ШИД – У рамикох Дзецинского тижня, хтори вчера почал у цалей Сербиї, наша позната писателька за дзеци Мелания Римар свою творчосц по руски и по сербски представела у ОШ „Бранко Радичевич” у Шидзе, дзе вчера госцовали Замйово дзецинки бависка. Тиж так, руским дзецом котри присуствовали на програми подзелєла „Заградку”.

Нєшка, 3. октобра, у Шидзе на 15 г. будзе програма културно-уметнїцких дружтвох зоз Шиду на хторей з двома шпиванками по руски участвую и дзеци з КПД „Дюра Киш”.

На штварток, 5. октобра, у рамикох Дзецинского тижня, Дзецинска драмска секция КПД „Дюра Киш” по руски одбави представу „Аладин и 40 збойнїки”, у режиї Цветина Аничича. У представи участвую 12-еро дзеци з Бикичу, Беркасова, Шиду и Бачинцох.