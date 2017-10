Шайтош вибрани до Совиту за медзинационални одношеня

НОВИ САД – Скупштина Городу Нови Сад на своєй порядней схадзки 29. септембра принєсла Ришенє о виборе предсидателя, заменїка предсидателя и членох Совиту за медзинационални одношеня Городу Нови Сад.

До Совиту вибрани дзешецеро члени, за предсидателя Совиту вибрани Иґор Пейчич, представитель сербского народу, а за заменїцу предсидателя Едвина Ердеди, представителька мадярскей националней меншини.

До Совиту за медзинационални одношеня Городу Нови Сад вибрани и Миломир Шайтош з Нового Саду, як представитель рускей националней меншини, а на предкладанє Националного совиту Руснацох.

У Совиту за медзинационални одношеня Городу Нови Сад пецеро представителє сербского народу, два представительки мадярскей и по єден представитель горватскей, рускей и словацкей националней меншини.

Совит вибрани на мандат од пейц роки.