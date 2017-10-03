Того викенду „Русин Филм Фест”

ШИД – У орґанизациї Реґионалного одбору Рускей матки за Срим того викенду, 7. и 8. октобра, у Шидзе будзе отримани Други Медзинародни мултижанрови фестивал руского филму „Русин Филм Фест”.

Фестивал того року пошвецени означованю 70-рочнїци Акциї „Висла” у Польскей, та плановане же буду приказани вецей филми хтори обрабяю тоту тематику.

„Русин Филм Фест” на соботу, 7. октобра, почнє на 15 годзин у сали Културно-образовного центру у Шидзе, госци з иножемства буду змесцени у Лєтнєй владическей резиденциї у Шидзе, а на нєдзелю за учашнїкох и госцох будзе и Служба Божа у нашей церкви Преображеня господнього.

Отримованє Другого Медзинародного мултижанрового фестивалу руского филму „Русин Филм Фест” финансийно потримую Општина Шид и Покраїнски секретарият за културу и информованє.