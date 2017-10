Нєт причини за подрагшанє слунечнїкового олєю

СЕРБИЯ – Суша минимално зменшала тогорочни урожай слунечнїку, у односшеню на други польодїлски култури, та прето нєт причини за звекшанє цени слунечнїкового олєю на домашнїм тарґовищу, оценєл предсидатель здруженя „Жита Сербиї” Вукосав Сакович.

Вон неґировал нагадованя аналитичарох и медийох же єст тарґовищни причини за звекшанє малопредайней цени з 135 на 160 динари за литру олєю.

Тогорочни урожай слунечнїку бул 557 000 тони, а нашо потреби 488 000 тони, гварел Сакович, та додал же коло 140 000 тони вивежеме, алє же одредзене количество и увежеме.