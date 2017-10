Отворени ювилейни „Лорист”

НОВИ САД – Ювилейни, 50. Медзинародни саям лову, риболову и спорту, „Лорист”, 24. Саям гортикултури и 25. Саям Еко швет вчера, 3. октобра, на Новосадским сайме отворел министер защити животного штредку Ґоран Триван, хтори повинчовал ювилей и подзековал на потримовки Покраїни Войводини, Городу Нови Сад и Новосадскому сайму.

– Свидоми значносци животного штредку, Сербия формовала окремне министерство – гварел Триван.

Ґенерални директор Новосадского сайма Слободан Цветкович наглашел же „Лорист” бул першокласни промотер Нового Саду и Сербиї у цалим швеце, а з тей нагоди держава-партнер Чарна Гора.

Акцент тогорочного Сайму на Дунайским реґиону, а викладаче розпоредзени по тематских цалосцох.

На „Лористу” будзе и змаганє професийних кухарох и штредньошколцох, а даскельо амбасади представя ґастрономию своїх жемох. Саям спорту будзе богатши як прешлорочни, а його покровитель Город Нови Сад. Нащивителє годни опатриц и виставу „Драги римских императорох”, хтора обишла швет, а першираз будзе представена у Сербиї.

З купену уходнїцу, котра кошта 300 динари, участвує ше у наградним бависку. За колективну нащиву и дзеци младши як 12 роки, пензионерох, школярох и студентох уходнїца кошта 200 динари. Фамелийни дзень будзе на пияток, 6. октобра, кед родичи з дзецми до 16 роки годни войсц з купованьом лєм єдней уходнїци, за 300 динари.

Капури Новосадского сайму буду отворени од 10 до 19 годзин, по 8. октобер.