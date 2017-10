На Каритасовей роботнї друженє и упознаванє културох

ШИД – У Лєтнєй владическей резиденциї, у Шидзе, 30. септембра, отримана перша интеркултурална роботня котру орґанизовали Каритас нашого Апостолского еґзархату и Каритас Сриму, а у сотруднїцтве зоз нєвладову гуманитарну орґанизацию СОС „Дечије село”.

На роботнї, окрем представнїкох спомнутих орґанизацийох, присуствовали дзешец жени зоз вибеженского кампу на Принциповцу, як и людзе з локалу, за котрих тота роботня и була наменєна. Стретнуце було интеркултуралного характеру, чий циль бул друженє, упознаванє другей култури през кухню и обичаї.

На тим интеркултуралним друженю, окрем парохиялного Каритасу зоз Шиду зоз парохом о. Михайлом Режаком, були и представнїки парохиялного каритасу зоз Сримскей Митровици, зоз парохом и директором Каритасу Еґзархату о. Владиславом Варґом.