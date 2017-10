Дзеци ше дружели з писателями, нєшка буду патриц представу

ДЮРДЬОВ – Перши тидзень у октобру, Дзецински тидзень, з тогорочним мотом „Будуєме мости медзи ґенерациями – За радосц каждого дзецка”, у Предшколскей установи „Дюрдєвак” у Дюрдьове, збогацени зоз тим цо дзеци найволя – з бависком.

Шицки ґрупи пондзелок участвовали у спортских активносцох на валалским спортским полиґону. Вчера, 3. октобра, младша ґрупа нащивели Општинску народну библиотеку „Велько Петрович” у Дюрдьове, а старша ше стретла з двома писателями – Радетом Дєрґовичом и Саню Радойкович з Беоґраду котри им на интересантни способ бешедовали о своїх кнїжкох. Вони двойо на дарунок ПУ подаровали по єдну свою кнїжку.

Нєшка до госцох приходза ґлумци Сербского народного театру котри одбавя представу „Кандру Тоша”.