Активносци у Дзецинским тижню

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Школи „Петро Кузмяк”, у рамикох Дзецинского тижня, за штредньошколцох нєшка будзе орґанизована Мотивацийна роботня Червеного крижу „Чом добре дац крев”. У основней школи обдумани рижни дружтвени бависка и красни порученя, а у дзецинскей заградки театрална представа „Тройо прашатка”.

Вчера у основней школи, за школярох трецей и штвартей класи, ґимназиялци пририхтали квиз „Забавна математика”, а школяре хтори пребуваю у Доме школярох правели бабово колачи и вєдно зоз оводарцами з обданїща були нащивиц Музейну збирку у Замку.

У предполадньовей змени у дзецинскей заградки за шицких оводарцох, окрем тих наймладших, бул орґанизовани диско танєц на дворе.