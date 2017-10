НОВИ САД – У Руским културним центру нєшка будзе отримане „Маткованє”, а на тим друженю будзе и концерт кантавтора Сашу Палєнкаша и Николини Шарич з Руского Керестура.

Сашо виведзе авторски и даєдни обробени композициї, а Николина го будзе провадзиц на тапану, удерним инструменту.

„Маткованє” почнє на 21 годзин.