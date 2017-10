Покраїнски секретар Михаль Нїлаш нащивел Кулу

КУЛА – Подпредсидатель Покраїнскей влади и секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Михаль Нїлаш вчера, 3. октобра, нащивел Кулу.

Покраїнского секретара дочекал предсидатель Општини Перица Видеканїч зоз сотруднїками, та вєдно обишли Основну школу „Иса Баїч“ и штредню Економско-тарґовецку школу, Мадярски културни центер „Непкер“ и Основну школу „Петефи бриґада“.

У штреднєй Економско-тарґовецкей школи Нїлаш отворел реновирану часц, а на концу нащиви виражел вельке задовольство зоз сотруднїцтвом локалней самоуправи и Покраїни, котри заєднїци финансовали вецей проєкти.

– Локална самоуправа ма озбильни приступ ґу образованю, а през сотруднїцтво з АП Войводину и Републику Сербию посцигує одлични и конкретни резултати – виявел Нїлаш.