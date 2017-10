СТАРА ЛЕСНА (СЛОВАЦКА) – У Конґресним центру Словацкей академиї наукох у Старей Лесни 27–28. септембра отримани I Медзинародни карпатски симпозиюм „Лемки, Бойки, Гуцули, Русини – история, сучасносц, материялна и духовна култура VI” з нагоди 70-рочнїци пресельованя Русинох и Українцох зоз Словацкей до СССР-у и Акциї „Висла” у Польскей 1947. року.

Главни орґанизатор симпозиюма бул Филозофски факултет Универзитету Матей Бел з Банскей Бистрици у Словацкей. Наукова конференция з тоту назву ше отримує биєнално, а тота отримана у Старей Лесни уж шеста по шоре. После каждей конференциї друковани обсяжни зборнїки роботох, цо тераз уж твори даскельо тисячи боки. На каждей з тих конференцийох участвовали стреднє коло 50 науковци зоз вецей жемох Европи: Словацкей, Польскей, України, Сербиї и других, и зоз ЗАД. Роботни язики конференциї шицки славянски и анґлийски язик, а так ше друкую и роботи пречитани на конференцийох.

На Медзинародним симпозиюме у Старей Лесни зоз Сербиї участвовали: проф. др Янко Рамач („Вязи митрополита Андрея Шептицкого з Руснацами у Югославиї”), Микола М. Цап („Гавриїл Костельник и Горвати: ґу историї рецепциї горватскей поезиї Г. Костельника”) и докторанди Александер Мудри („Рецепция Києвскей Руси у виданьох на руским медзи двома войнами”), Ана Римар („Националне освидомйованє Руснацох у дїлох Михайла Ковача”) и Саша Сабадош („Рецепция Мараморош-сиґетского процесу 1913/14. року при Руснацох у Кральовини Югославиї”).

Под час святочней вечери, 27. септембра, за участвованє на тих конференцийох и „длугорочну наукову роботу и витворенє ориґиналних резултатох у обласци виглєдованя историї и култури народох и народносцох у реґионє Карпатох” уручени як окремни припознаня дипломи. З нашей жеми дипломи достали проф. др Янко Рамач и Микола М. Цап, одвичательни редактор часописа „Шветлосц”.

Конференция „Лемки, Бойки, Гуцули, Русини – история, сучасносц, материялна и духовна култура” ше отримує вше у другим универзитетским або науковим центре, и вше ма вецей соорґанизаторох. Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе було соорґанизатор конференциї у Слупску у Польскей 2015. року. Як од скорей догваряне, на конференциї у Старей Лесни одлучене же би ше шлїдуюца, седма конференция, отримала у Новим Садзе 2019. року з нагоди 100-рочнїци од снованя Руского народного просвитного дружтва. Главни орґанизатор будзе Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе.