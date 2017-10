Хор КПД „Карпатиˮ на отвераню зашеданя Скупштини Сербиї

ВЕРБАС – Аматере вербаского КПД „Карпатиˮ вчера, 3. октобра, на отвераню єшеньского зашеданя Народней скупштини Републики Сербиї, под дириґентску палїчку Надїї Воротняк, одшпивали Гимну держави „Боже правдиˮ

Хор КПД „Карпатиˮ уж штварти руски хор хтори шпивал гимну пред посланїками Народней скупштини, а на инициятиву народней посланїци Олени Папуґовей.

После наступу, за членох Хору, орґанизоване розпатранє и обиходзенє святочних и роботних просторийох Скупштини, а од кустоса мож було чуц и кратке викладанє о историї дипломатиї держави Сербиї.

На концу нащиви хористи, вєдно зоз народну посланїцу Папуґову, пошли на полудзенок до скупштинского ресторану.