Стретнуце представнїкох руских институцийох з предсидательом Мировичом

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади АП Войводини стретнул ше вчера, 3. октобра, з представнїками руских институцийох – предсидательом Националного совиту Руснацох Славком Рацом, предсидательом Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох Миломиром Шайтошом, директорку НВУ „Руске слово” Мартицу Тамаш и директором РНТ „Петро Ризнич Дядя” Славком Оросом.

Предсидатель Мирович у розгварки визначел же єден з приоритетних задаткох покраїнскей администрациї стварянє предусловийох за функционованє институцийох националних меншинох у Войводини хтори значни за очуванє идентитету и унапредзенє їх положеня.

Бешедовало ше и о ришованю маєтково-правних питаньох вязаних за просториї Националного совиту, Заводу за културу войводянских Руснацох и „Руского слова” и финансованю тих институцийох, як и о конєчним ришованю статуса нашого театру.

Мирович указал вельке порозуменє за винєшени проблеми и заказал роботну схадзку зоз потребнима фаховцами у наступних двох тижньох, котри розробя и конкретизую шицки поставени питаня же би ше їх ришованє плановало уж у буджету за 2018. рок.