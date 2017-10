Сербия медзи лидерами у роботи з националнима меншинами

БЕОҐРАД – Предсидателька Влади Републики Сербиї Ана Брнабич вчера, 4. октобра, виявела же ше у Сербиї почитує розличносци и поручела же наша жем предлужи водзиц политику дзекуюци хторей ю у Европскей униї препознаваю як єдного з лидерох у роботи з националнима меншинами и почитованю їх правох.

Брнабич на першей схадзки Совиту за национални меншини од зволаня новей Влади указала на важносц континуованей роботи зоз совитами националних меншинох, поручуюци же Влада остава пошвецена тей роботи.

Приоритет у наиходзацим чаше будзе подполна имплементация Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох у Сербиї, наглашела премиєрка, и наявела законченє роботи на вименкох и дополнєньох Закона о правох и шлєбодох националних меншинох и Закона о националних совитох националних меншинох. Влада предлужи и роботу на приоритетох хтори идентификовали национални совити, а то образованє и информованє. У тим смислу буду додзелєни средства з буджетского фонду за национални меншини за информованє на меншинских язикох – гварела Брнабич.

Директорка Канцелариї за людски и меншински права Сузана Паунович виявела же од початку рока до процесу подношеня звитох уключени и єдинки локалней самоуправи у хторих жию припаднїки националних меншинох, Совити за медзинационални одношеня и високошколски установи и же ше, з намиру злєпшованя запровадзованя Акцийного плану на локалу и подзвигованя квалитету звитох за септембер, орґанизовало обуки за вецей як 70 єдинки локалней самоуправи и їх занятих.

Паунович виявела же очекує же ше у наиходзацим периодзе злєпша квалитет звитох и динамика запровадзованя самого Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох.

На схадзки републичного Совиту за национални меншини спред Националного совиту Руснацох присуствовал предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач.