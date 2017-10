Пред „Добри вечар, Войводино” будзе емитовани „Дзецински швет”

НОВИ САД – Пред нєшкайшу емисию „Добри вечар, Войводино”, на 19,30 годзин, будзе емитована емисия за дзеци „Дзецински швет” у хторей наймладши патраче годни дознац як ше дзеци дакеди бавели, яки мали бависка, а кед буду з увагу слухац дїда Йована Лазора годни научиц и як ше прави єдноставни бависка зоз вигризкох.

На 20 годзин почнє емисия „Добри вечар, Войводино” у хторей госци у студию буду бешедовац о актуалних збуваньох у обласци защити меншинских правох и о активносцох Националного совиту Руснацох, а будзе и прилог о ситуациї у тей медийней хижи 5. октобра 2000. року.

У трецей часци емисиї читаче можу видзиц хтори вежби треба робиц за добри випатрунок и здравє у познєйших рокох.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.