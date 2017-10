Ришує ше проблем лїкарох у Кули

КУЛА – Од 2012. року зоз Дома здравя у Кули пошли 19 дохторе, алє ше проблем нєдостатку дохторох и медицинских шестрох почал ришовац понеже у остатнїх двох мешацох одобрене отверанє конкурса за седем нови роботни места.

Дом здравя у Кули того року на нєодредзени час приял штверих дохторох медицини и три медицински шестри. То вельки крочай напредок понеже проблем нєдостатку специялистох длуго тирва.

После штирох рокох служба урґентней медицини достала ище єдного стаємно занятого дохтора, медзитим вельки проблем Дома здравя у Кули нєдостаток дохторох специялистох, котрих нєт на лїстини занятих, алє и старосна структура кадрох прето же вецей як штварцина дохторох ма понад 60 роки.

-Хвильково маме бриґи зоз нєдостаком офталмолоґох и психиятрох. Приєм младих дохторох и їх посиланє на специялизацию наклада ше як єдина отримуюца стратеґия за ришованє того проблему – виявел директор Дома здравя у Кули др Жарко Шевин.

По конєц рока гражданє Кули достаню и нови будинок за потреби специялистичней служби до котрого Општина уложела 75, а Републична влада 55 милиони динари.

Нови будинок будзе мац прижемє и два поверхи на котрих буду змесцени шицки специялистични служби.