Поволанка роботодавательом – обезпечиц роботу жертвом насилства

ВЕРШЕЦ – Покраїнски секретарият за привреду и ровноправносц полох порушал 2016. року програму обезпечованя роботи женом жертвом насилства, а тераз роботодавательом послата и нова поволанка.

Конкурс отворени покля средства нє буду потрошени, найпознєйше по 15. новембер, а комплетни текст и условия конкурса находза ше на сайту Покраїнского секретарияту.

Економска зависносц єдна з главних причинох пре котру жени, котри церпя насилство, оставаю зоз насилнїком, або ше врацаю ґу ньому после прецерпеного насилства.

Кажда друга жена котра ше яви на СОС телефон Центра за права женох у Вершцу – нєзанята, а значни и процент тих котри заняти, алє нє маю достаточни заробок же би могли жиц самостойно.