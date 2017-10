Тогорочна продукция меду подруцела

БЕОҐРАД – Преценює ше же тогорочни вивоз меду будзе коло тисяч тони, цо три раз менєй у одношеню на рекордни 2013. рок, кед зме вивезли 3 370 тони, виявел предсидатель Союзу пчоларских орґанизацийох Сербиї (СПОС) Родолюб Живадинович.

Прето утрата у вивозу того пчолового продукту будзе скоро шейсц милиони долари у одношеню на просеково роки, гварел Живадинович.

Вон оценєл же нєвигодна хвиля спричинєла огромну чкоду домашньому пчоларству, хторе того року випродукує коло 2 500 тони меду, насампредз пре подлу баґренову пашу, бо баґрен вимарзнул у цалей Сербиї .

Слунечнїк дал просекови урожай, а було и кус пажицового меду, першенствено на югу Сербиї, а подруцела и лїпа – гварел предсидатель СПОС.

Живадинович додал же пчоларе ище маю резерви меду и же ше того року углавним будзе вивожиц слунечнїков мед.