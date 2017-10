Вакцинованє од ґрипи у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – До Здравственей амбуланти у Руским Керестуре сцигли перши 200 дози вакцини процив ґрипи, так же ше шицки заинтересовани можу вакциновац. Перши два дози дати внєдзелю 1. октобра, а од пондзелку обачлїве векше интересованє, та по тераз дати коло 100.

– Интересованє за вакцинованє нє одступа од вецейрочного просеку, перши ше явяю тоти котри ше уж роками вакциную, а велї ше розпитую. Нови количества вакцинох буду сциговац по потреби – гварела дохторка Златана Надь.

Вакцинованє ше препоручує особом старшим од шейсц мешаци з хронїчнима охоренями, малиґнима хоротами и з имунодефициєнцию, старшим од 65 рокох, хасновательом колективного змесценя, занятим у явних установох и явних службох.