„Математични соботи” на ПМФ-у

НОВИ САД – Департман за математику и информатику на Природно-математичним факултету, у сотруднїцтве з Дружтвом математичарох з Нового Саду, од соботи 7. октобра будзе орґанизовац роботнї „Математични соботи”, насампредз за школярох штреднїх школох котрим математика цикава наука, та и за шицких других.

Роботнї буду орґанизовани каждей соботи у двох ґрупох – у ґрупи А увага будзе пошвецена математичним змаганьом и контакту зоз шветом науки, а векша часц роботньох буду у форми пририхтованьох за змаганя. У ґрупи Б учашнїки ше годни упознац зоз математичнима темами котри звонка школскей програми, рижнима интересантносцами котри прешвеча учашнїкох о ширини обласци математичней науки.

Попри професорох и асистентох з Департману, викладаче буду и успишни студенти ПМФ-у, дипломовани дакедишнї студенти котри предлужели кариєру у жеми и иножемстве, та и визначни штредньошколски професоре.

Роботнї безплатни, приява або реґистрация скорей приходу нє потребна, а можу присц шицки заинтересовани.