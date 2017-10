У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним 40. чишлє новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише як випатрала нащива хора вербаского КПД „Карпати” Народней скупштини дзе одшпивал гимну, а рубрика „Нашо места”, медзи иншим, спатра роботу канцелариї матичарох по наших местох.

„Економия” представя иновативну механїзацию Мирослава Ковача у роботи з паприґу, а представени и сучасни пеци на пелет.

„Култура и просвита” дава звити зоз Медзинародного карпатского симпозиюма у Старей Лесни у Словацкей, госцованю керестурского Дома култури у Краґуєвцу на Фестивалу „Богатство розличносцох”, а провадзени и програми у Дюрдьове, Коцуре и Руским Керестуре у рамикох Дзецинского тижня.

„Мозаїк” зазначел як було на „Акустики Рутеники” у новосадским Руским културним центру, а на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” читаче можу упознац Меланию Буїла з Лондону и Якима Канюха з Руского Керестура, а ту и нове предлуженє фельтону „Як (нє) скапал рокенрол”.

У рубрики „Духовни живот” пише о формованю Церковного одбору у керестурскей парохиї, Першей причасци у Дюрдьове и о тим як преславени Кирбай у Петровцох.

На „Спорту” пише о традицийним Купу Ловарского дружтва „Дюрдьов”, а у тим чишлє додаток „Медзипростор за кафу и виключеня”.