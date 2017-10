Вишла перша тогорочна кнїжка „Дармоєди”

НОВИ САД – Тих дньох з друку вишла нова руска кнїжка, перша у тим року у виданю НВУ „Руске слово”, автора Саши Сабадоша „Дармоєди”.

То Сабадошова друга кнїжка, на тот завод поезиї. Кнїжка приповедкох „Потаргани червени цверни” му обявена 2013. року у едициї Жридла, перша кнїжка.

Читаюци кнїжку „Дармоєди” мож препознац Сабадошову високу свидомосц нє лєм о сучасней литератури, алє и о дружтвених процесох хтори паную з нами. У писньох єст досц ирониї и самоирониї, як и сатири з хтору автор профилує свою поезию як критицку, насампредз ґу дружтвеним феноменом хтори вон, як освидомене интелектуалне єство препознава, та ма потребу прегвариц свойо слово о нїх. Сабадош по образованю историчар цо одблїскує у його поезиї зоз дияхрону димензию при розпознаваню нашей стварносци.

Кнїжку мож купиц у НВУ „Руске слово” у Новим Садзе, у Дописовательству у Руским Керестуре, а мож ю наручиц и прейґ сайту www.ruskeslovo.com. Кнїжка кошта 200 динари.