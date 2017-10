НОВИ САД – У Руским културним центру (РКЦ) вчера вечар, 4. октобра, було „Маткованє”, на котрим отримани и концерт кантавтора Сашу Палєнкаша и Николини Шарич з Руского Керестура.

Вельочисленей публики Сашо Палєнкаш представел свойо авторски и даєдни обробени композициї, a Николина го провадзела на тапану, удерним инструменту.

Сашо публику упознал и зоз фуяру и концовку, инструментами хтори велї вчера першираз видзели и чули. Млади и госци „Маткованя” после концерту предлужели друженє.