Помоц польопривреднїком од идуцого тижня

НОВИ САД – Заєднїцки мири покраїнскей и републичней влади як помоц польопривреднїком за чкоду котра настала од суши буду познати нєшка. Даєдни з мирох годно применїц од идуцого тижня.

Як гварел министер польопривреди и защити животного штредку Бранислав Недимович, предвидзене прилапйованє шейц або седем мирох, як цо то олєгчаня на плаценє одводньованя, помоц коло трошкох за гориво, нашенє и подобне.

-Мири олєгчаня плаценя надополнєня за одводньованє буду у цалосци у складзе з вимогами польопривредних орґанизацийох, и думам же вони буду задовольни з предложеним. Єдна часц мирох ше будзе одношиц на цалосне або часточне компензованє акцизох на дизел гориво. Олєгчаме купованє нашеня, предлужиме субвенционованє кредитох и звекшаме средства за тоти кредити, з чим помогнєме и єшеньску и ярню шатву – гварел Недимович.

Мири котри буду прилапени, пририхтани у догварки з польопривреднїками, гварел покраїнски секретар за польопривреду Вук Радоєвич, и додал же мири усвоєни аж тераз пре чеканє точних податкох и резултатох урожаю на концу єшеньскей жатви.