ШИД – У Покраїнскей влади АП Войводини вчера, 5. октобра, предсидательови Ппштини Шид Предраґови Вуковичови уручени контракт о додзельованю средствох по основи явного конкурсу у обласци локалного и реґионалного економского розвою, а уручел му го Неделько Ковачевич, директор Управи за капитални укладаня.

Покраїна на тот завод додзелєла 13 504 872 динари за витворенє проєкта вибудови трафо-станїци у комплексу роботней зони число осем у Адашевцох при Шиду.