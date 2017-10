РУСКИ КЕРЕСТУР – ЯП ,,Сербияґазˮ обвисцує трошительох у Руским Керестуре же нєшка, 6. октобра, буду краткотирваци претаргнуца випоручованя природного ґазу у периодзе од 9 до 17 годзин, пре роботи на системи Главней реґулацийней станїци Руски Керестур.

Плановани роботи ше одноша на оправянє процивогньовей безпечносци. По законченю роботох випоручованє ґазу будзе нормализоване,а зоз ЯП ,,Сербияґазˮ модля купцох за порозуменє.