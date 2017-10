КОЦУР – У Коцуре ше того тижня ушорює вонкашньосц Дому пензионерох, а хвильково ше поставя фасаду на будинок.

Роботи окончую роботнїки Подприємства „Евро колор“, а финансує их Општина Вербас.

Окрем поставяня фасади, у плану положиц ґелендери на ґарадичи и полїпиц цегелки на уход до Дому, алє тоти роботи буду окончени накадзи ше найдзе финансийни средства.