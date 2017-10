Означованє рочнїци Етно-клуба будзе 11. новембра

КОЦУР – У просторийох коцурского Дому култури стреду, 4. октобра, отримана схадзка на котрей конципована програма и учашнїки котри наступя на преслави 10-рочнїци Етно-клуба „Одняте од забуца“, котра будзе 11. новембра у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень“.

През рижнородну програму наступя школяре коцурскей Основней школи „Братство єдинство”, члени коцурских здруженьох КУД „Жатва“, КУД „Завичайнe врело“, а окрем програми будзе отримана и вистава роботох зоз тогорочней Подобовей колониї „Одняте од забуца“. Тиж, Орґанизацийни одбор одлучел же єдна часц програми будзе отримана у Етно-клубу, а друга у Доме култури.

До орґанизациї преслави 10-рочнїци уключели ше нашо културни дружтва, як и грекокатолїцка и євангелска церква, Дом култури Коцур, Месни одбор Рускей матки Коцур и Добродзечне огньогасне дружтво Коцур.