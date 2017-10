Едукация о безпечносци у транспорту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 5. октобра, у рускокерестурскей Основней школи ,,Петро Кузмякˮ, школяром штвартей и шестей класи представнїк Министерства нукашнїх роботох з полицийней станїци Кула Радован Вєштица отримал интерактивну роботню з цильом упознаваня транспортних предписаньох.

Роботня орґанизована у двох ґрупох, а Вєштица викладал источашнє з приказованьом сличкох, ситуацийох у транспорту на слайдох, дзе ше школяре дзечнє уключовали до розгваркох и ришованя задаткох.

У другей часци роботньох, школяре участвовали у симулованю ситуацийох вожачох под дїйством алкоголу. Подобни роботнї и викладаня плановане отримац у шицких школох општини Кула, з розличнима темами, котри ше прилагодзує ґу возросту школяром, понеже и сами дзеци учашнїки у транспорту на бициґлох, пешо, и на других превозкох зоз старшима.