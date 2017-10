Римарова нащивела школярох у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У рамикох Дзецинского тижня, редакторка часопису за дзеци „Заградка”, Мелания Римар, вчера, 5. октобра, нащивела найвреднєйших сотруднїкох у дюрдьовскей Основней школи „Йован Йованович Змай”.

У пригодней програми хтору пририхтали за тоту нагоду, школяре ше представели як добри рецитаторе и музичаре, а пречитали и состави наградзени на Смотри кирилскей писменосци у Тителю. До „Заградки” вєдно послали 129 роботи, а найвреднєйша медзи нїма була Ксения Вереш хтора послала 34 роботи.

Змаганє за найвреднєйших сотруднїкох ше предлужує и у тим школским року, та редакторка поволала школярох зоз шицких школох же би свойо роботи, хтори творя векшу часц часопису, предлужели посилац до „Заградки”.