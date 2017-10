Розписани Конкурс за директора Заводу

НОВИ САД – Управни одбор Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) 2. октобра на електронскей схадзки єдногласно принєсол Одлуку о розписованю явного конкурсу за вибор кандидата за директора.

Електронска схадзка отримана накадзи Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами доручел урядове Ришенє о Согласносци на Статут ЗКВР, хторе Покраїнска влада принєсла на схадзки 20. септембра.

По процедури, перше Управни одбор предклада кандидата хтори сполнює условия конкурса, а потим го Национални совит Руснацох предклада Покраїнскей влади хтора го менує.

Директора ЗКВР ше вибера на мандатни период од штири роки, а условия и деталї конкурса мож опатриц у рубрики „Информатор” у 40. чишлє новинох „Руске слово” и на сайтох www.ruskeslovo.com и www.zavod.rs.