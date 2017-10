Оформене Роботне цело за забрану дискриминациї

НОВИ САД – Конститутивна схадзка Роботного цела за забрану дискриминациї Координациї националних совитох Републики Сербиї отримана 4. октобра, а за його предсидательку вибрана Наташа Макаї Мудрох, членїца Националного совиту (НС) Руснацох.

Попри Макаї Мудроховей, члени того роботного цела ище Андрей Кубичек зоз ческого и Славица Девич зоз ромского националного совиту. Робота того фахового цела будзе провадзиц витворйованє правох припаднїкох националних меншинох у обласци дискриминациї, хтора єдна з 12 обласцох облапених у Акцийним плану Координациї националних совитох.

Национални совит Руснацох мал обовязку орґанизовац Конститутивну схадзку того роботного цела, та на нєй присуствовал и предсидатель Вивершного одбору НС Руснацох Желько Ковач, а схадзка отримана у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе.