Од новинох по сучасни фамелийни маґазин

Дня 13. юния 2014. року, на 90-рочнїцу друкованого новинарства по руски, новини „Руске слово” почали виходзиц цалком у фарбох, на квалитетнєйшим паперу и у новим формату – як тижньови часопис-маґазин.

Було то даскельо днї пред фестивалом „Черевена ружа” у Руским Керестуре и аж теди, кед ше зоз шицких местох зишли нашо читаче, було видно як людзе подзелєни коло модернизациї „Руского слова” – єдни хвалєли и гварели же зме вошли до 21. вику, други – ровно ме сперали по драже и протестовали. Було и таких цо скакали з бициґлох и вадзели ше…

Як и векшина вельких пременкох по наших местох и тота була прилапена, и з часом ше указала як добра. Людзе, а окреме млади, прилапели маґазински тип „Руского слова”.

Уважуюци доприношенє предходних редакторох и новинарох, у остатнїх штирох рокох (2013–2017) направени сущни пременки у форми и структури новинох, як и у функционованю редакциї. Ниа, дзепоєдни з нїх:

Главни „мотор” модернизациї „Руского слова” були искусни новинаре и редакторе (заняти) и вонкашнї млади сотруднїки. До процесу пременкох уключени и обучени 23 млади сотруднїки (зоз поряднима гонорарами на кажди 3–4 мешаци). После возпоставяня сотруднїцтва зоз Оддзелєньом за русинистику, предносц анґажованя мали його студенти (котрих було коло 60 одсто) и студенти журналистики цо уча руски.

Уведзени нови рубрики и обновени комплексни новинарски жанр фельтон (у предлуженьох). У фельтонох порушане писанє о темох котри у заєднїци длуго були табу – висельованє Руснацох з околїска Вуковару, страданє войводянских Руснацох на боїскох у Горватскей, живот емиґрациї у Канади.

Уведзени нови рубрики: за наймладших – „Руске словечко”, под час лєтнєй шеми „Хладок и горуци тепши” – рубрика рецептох и гумору, як и „Интермецо” – фото-репортажи з наших местох. Дати векши простор спорту. Попри „Дикици”, уведзени гумор за младши ґенерациї „Медзипростор за кафу и виключеня”. Предходни редактор усовершел колумни, а додати и нови: „Уводнїк”, „Становиска”, „Женоблоґия”, як и контакт з читачами – „Одвити, реаґованя, писма”.

Члени Националного совиту Руснацох достали заґарантовани и ексклузивни простор за представянє своїх становскох у рубрики „Анатомия нашого часу”. Уведзени стаємни специялни числа новинох „Руске слово” за Национални дзень Руснацох.

Звекшане количество текстох и темох о Горнїци, окреме о Словацкей, України и Польскей. Уведзена ясна политика толерантного третированя питаня припадносци Руснацох, без огляду на тото за яку ше поєдинци матичну жем опредзелєли. Интезивнєйше ше писало о Руснацох у Горватскей, цо часц процесу спорозуменя о сотруднїцтве медзи Националним совитом Руснацох и рускей културней самоуправи за Дунайом.

Звекшане количество текстох и фотоґрафийох наменєних младшей публики. Звекшане присуство текстох з „Руского слова” на дружтвених мрежох (Фейсбуку), окреме популарни бок додатку „Литературного слова” – „Литература по руски”, котри ма свой окремни и динамични живот.

Цо ше дотика функционованя редакциї, обновена Фото-редакция. Утаргнуте „ґуґланє” фотоґрафийох, а авторски права и права читачох дзвигнути на високи уровень.

Розпочате применьованє у текстох методох виглєдовацкого новинарства з помоцу Закона о шлєбодним приступу информацийох од явного значеня. Возпоставене обовязне применьованє етичного Кодексу новинарох Сербиї. Зоз Нєзависним дружтвом новинарох Войводини основали зме першу войводянску вецейязичну новинарску награду. Уведзени награди новинаром знука редакциї новинох „Руске слово” на кажди пейц роки – активному новинарови, або редакторови, младому новинарови и вонкашньому сотруднїкови.

Формовани електронски архиви часописох и фотоґрафийох.

Медзитим, єст ище вельо того цо би ше мушело поробиц по важни ювилей – означованє 100-рочнїци руского друкованого новинарства. Насампредз, новини „Руске слово” би мушели звекшац обсяг зоз терашнїх 40 на 52 боки, так як цо то маю други меншински часописи – словацки „Глас люду” и горватски „Хрватска риєч”. НВУ „Руске слово” би нє шмела шпоровац на гонорарох младим сотруднїком и мушела би мац обдуманшу кадровску политику на уровню фирми.

Друковани гласнїк по руски, „Руске слово”, ма перспективу и може ше змагац з онлайн медиями, прето же нови концепт унапрямени на сучасни колор фамелийни маґазин, а то значи же за каждого у обисцу єст даяка тема.

И на концу – новина реформована, „Руске слово” шлєбодни медий (цо нєшка ридкосц при буджетних медийох) и моя мисия на тей етапи закончена. Нє кандидовал сом ше на други мандат главного одвичательного редактора, нє прето же нє мам идеї як далєй робиц. Напрцив, жадам ше зоз своїм искуством и знаньом закладац за „Руске слово” як отворену фирму ґу шицким ґрупом читачох и праведну за шицких єй занятих. Лєм таку Установу читаче буду почитовац и вериц єй.