Случай „К”

Док ище пишем тоти шорики, наисце нє можем предпоставиц яки ме ище вистки обегню покля колумна сцигнє пред вас. Попри шицких турбуленцийох знука Европскей униї хтори спричинєла перше финансийна, а потим и миґрантска криза, Бреґзит и ище коло того тероризем, заєднїца европских народох зочує ше з нову потенциялну кризу – чи знука єдней єй членїци достанє нови гранїци, точнєйше место єдней, два членїци, зависно як патрице и кадзи вам афинитети.

Каталония и Барселона нєшка у штредку поваги европскей и шветовей явносци. Референдум о нєзависносци хтори централни власци Шпаниї и єй Уставни суд оглашели за нєважаци, а державна полиция и национална ґарда насилно пробовали зопрец, заш лєм, якошик, отримани. Внєдзелю ше прешвечлїва векшина Каталонцох хторим ше удало гласац вияшнєла за нєзависносц, односно виступанє своєй покраїни зоз рамикох Кральовини Шпаниї. Гоч менєй як половка гражданох вишли на референдум, аж 90 одсто гласали за сецесию. Питанє, медзитим, яка би виходносц и проценти були кед би полиция нє заверала гласацки места, брала референдумски материял и гарештовала учашнїкох, и кед би референдумски дзень од рана до вечара нє бул у атмосфери позарядового стану. На концу, тераз уж анї нє таке важне цо би було – важнєйше же цо ма буц далєй. А то барз нєподзековно проґнозовац. У даяким „Буквару сецесиї”, буква „К” випатра подцагнута з масну фарбу. После Косова и Криму, маме нове жирячиско, тераз у штред Европи и Униї, а най нє споминам Курдистан хтори кус далєй, алє и од нього велїх годна болїц глава.

Тото цо скоро извесне, же ше ище раз годна указац нєпорихтаносц шветовей дипломатиї зочиц ше з найновшу ситуацию. Бо, кажде спомнуте „К” у тим шлїду ма вязи з предходним и тим после нього, алє є заш лєм, кажде случай за себе. Кажди ма свою историю, хтору може толковац хто як чита зоз староставних кнїжкох. Понеже нєт универзалного критериюму у медзинародним праву, медзинародна заєднїца якошик кажди раз одбави погришно.

З єдного боку, Европска комисия стої на страни урядового Мадриду и Уставного суда Шпаниї же каталонски референдум нєлеґални, алє з другого ище нє одвитує на питанє сербских власцох же по чим, вец ,косовски референдум бул леґални. Без огляду же цо одвитую, озда анї найвекши оптимисти нє веря же то дацо пременї европске становиско коло косовского питаня. Алє, каталонски викенд годзен розпалїц нєзадовольство у вецей европских реґийох чийо жительство у високим лєбо векшинским проценту нє задовольне з третманом централних власцох. Гоч як, факт же пред Европу нови политични турбуленциї, можебуц и барз озбильни. Прето нє верим же будзе мац кеди и дзеки забавяц ше з нашим „К”, хторе, з европского угла, ришене – насилно – ище 1999. року. Як цо випатра, ришене и кримске питанє, тиж насилно, и без огляду же ЕУ на тото „К” патри дияметрално иншак. У Каталониї, голєм на щесце, нє було правого насилства.

