Проєкти владох Сербиї и АП Войводини – наводньованє, будинок РТВ…

БЕОҐРАД – У фокусу владох Сербиї и АП Войводини вшелїяк законченє започатих проєктох, як и системи за наводньованє, виявела вчера предсидателька Влади Сербиї Ана Брнабич.

„У системох за наводньованє, нажаль, Сербия барз пожнї и мило ми же нам ше конєчно удало порушац 14 проєкти системох за наводньованє. Нєвироятне, нєдопущуюце и нєодвичательне же зме потераз мали лєм три одсто польопривредней жеми закритей зоз систему за наводньованє”, гварела премиєрка Брнабич новинаром по заєднїцкей схадзки владох Сербиї и Войводини.

„Насампредз, у термину ше муша закончовац проєкти котри започати. Шицко цо започате, и будинок РТВ, и Народни музей у Суботици, Науково-технолоґийни иновацийни парк, тото ше муши закончиц на час же би ше могли ошлєбодзиц средства и исц далєй на други проєкти”, гварела Ана Брнабич.

Медзи приоритетами и набавка акцелераторох за онколоґию у Новим Саду и Сримскей Каменїци, и ублажованє пошлїдкох суши, цо тиж барз важне.

Вона дума и же од националного значеня же би ше Сербия указала 2019. року, кед Нови Сад будзе младежска престолнїца Европи, и же шицки муша помогнуц Новому Саду же би ше тото закончело на найлєпши способ.

„З тоту другу схадзку зме у политичним смислу указали континуитет заєднїцкей политики, континуитет новей политики з угла Войводини, политики котру сом наволал политика зазберованя коло проєктох”, гварел предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович.

Мирович обецал же о нових и проєктох котри у цеку рахунки прида идуцого року, кед ше означи 100 роки од присоєдинєня Войводини ґу Сербиї.

Перша заєднїцка схадзка двох владох отримана 22. октобра прешлого року. По схадзки подписани протоколи о сотруднїцтве на заєднїцких проєктох.

Министерка Зорана Михайлович зоз Иґором Мировичом подписала протоколи о сотруднїцтве на виробку планскей и технїчней документациї за проєкти Нови Сад–Зренянин и Зренянин–Борча.