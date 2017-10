Епска фантастика Себастияна Нярадия

НОВИ САД – У виданю НВУ „Руске слово”, початком тижня, вишла кнїжка младого автора Себастияна Нарадия Инисур – рика княза. Нєзвичайни наслов и нєзвичайни змист, краши найновшу кнїжку у нашей традицийней едициї Жридла, перша кнїжка.

Себастиян Няради млади автор (1992), хтори закончує студиї на Филозофским факултету у Новим Садзе, свойо озбильне похопйованє литератури указал зоз тоту кнїжку, бо у нашей литератури ище нє було же авторови перша кнїжка роман.

Нярадийова кнїжка Инисур – рика княза роман за младих, по жанру епска фантастика, универзалних значеньох и порученьох яки бизме могли читац на було яким язику, з єдну окремносцу же уж такой у наслову, а вец и през цалу кнїжку шифрована наша, руска приповедка. Слово о борби Руснацох за оставанє на историйней сцени, похасновани даєдни историйни локалитети, як цо то рика княза, хтора би, як ше да розумиц, мала буц рика Лаборец…

Роман ма 147 боки, читлїви є, нєсподзивює богата мрия автора и приповедацки дар з хторим читача нєпреривно трима под контролу. Кнїжку мож купиц у НВУ „Руске слово” у Новим Садзе, у Дописовательству у Руским Керестуре, а мож ю наручиц и прейґ сайту www.ruskeslovo.com. Кнїжка кошта 300 динари.