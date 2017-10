Мож ше приявиц до секцийох РКЦ

НОВИ САД – Руски културни центер поволал шицких заинтересованих же би ше уключели до роботи його секцийох.

Уписац ше мож до Дзецинскей фолклорней ґрупи, Дзецинскей шпивацкей ґрупи, Хору „Гармония“, Народного оркестру РКЦ, Драмского студия РКЦ, Женскей шпивацкей ґрупи, Хлопскей шпивацкей ґрупи, Виводзацкого фолклорного ансамблу и Фолклорного ансамблу ветеранох. У плану и же би почал робиц Дзецински драмски студио, рецитаторска, як и соло-шпивацка секция.

Приявиц ше мож дополадня у канцелариї Руского културного центру, вечар у Клубу, лєбо на телефон 062/41-66-40.