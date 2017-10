У Шидзе почина „Русин филм фест“

ШИД – Други по шоре Медзинародни мултижанрови фестивал руского филму „Русин филм фест“ почина нєшка у Шидзе, у орґанизациї Реґионалного одбору Рускей матки за Срим.

Фестивал того року пошвецени означованю 70-рочнїци Акциї „Висла” у Польскей, та плановане же буду приказани вецей филми хтори обрабяю тоту тематику.

„Русин Филм Фест” почнє нєшка на 15 годзин у сали Културно-образовного центру у Шидзе, а на нєдзелю за учашнїкох и госцох з иножемства, хтори змесцени у Лєтнєй владическей резиденциї, будзе Служба Божа у нашей церкви Преображеня Господнього.