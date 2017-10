Манифестация „Домашнї шпайз” нєшка у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка у центру Руского Керестура будзе отримана уж традицийна манифестация „Домашнї шпайз”, на хторим члени Здруженя женох „Байка”, „Младежского шпайзу”, и числени продукователє жимнїци з валалу и других местох буду предавац свойо продукти.

Манифестация „Домашнї шпайз” почина рано од 8 годзин, а плановане же будзе до пополадньових годзинох. Орґанизаторе поволую шицких заинтересованих нащивительох же би купели жимнїцу по вигодних ценох.

Орґанизаторе манифестациї Здруженє женох „Байка” з Руского Керестура, а проєкт потримала Општина Кула.